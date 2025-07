Alcaraz interrotto da uno spettatore durante l'intervista scoppia a ridere | Non ho tempo a Wimbledon

Dopo aver dominato il campo a Wimbledon, Carlos Alcaraz si è trovato al centro di un momento inaspettato e divertente. Durante un’intervista post-vittoria, uno spettatore ha tentato di dargli consigli su come prendersi una pausa, interrompendo il tennis con un sorriso contagioso. La reazione del campione spagnolo? Una risata sincera che ha facilmente conquistato il pubblico. Continua a leggere per scoprire come questo episodio ha aggiunto un tocco di leggerezza alla sua straordinaria avventura sul prato londinese.

Dopo la vittoria contro Norrie a Wimbledon, Alcaraz è stato "sorpreso" da uno spettatore che ha provato a suggerirgli il modo di concedersi il riposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alcaraz - spettatore - wimbledon - interrotto

Set: 2-0 per Shelton Game: 5-4 per Shelton con il servizio a favore dell'americano Per l'arbitro però è arrivato il momento di sospendere il match tra lui e Hijikata, nonostante non ci fosse totalmente buio a Wimbledon La reazione di Shelton Vai su Facebook

Alcaraz interrotto da uno spettatore durante l'intervista scoppia a ridere: Non ho tempo a Wimbledon; Fognini-Alcaraz interrotta: malore di un tifoso a Wimbledon. Cosa è successo sul Centre Court; Momento toccante a Wimbledon: Alcaraz si prende cura di un tifoso malato durante la partita.

Alcaraz interrotto da uno spettatore durante l’intervista scoppia a ridere: “Non ho tempo a Wimbledon” - che durante l'intervento successivo al match è stato colto di sorpresa da un tifoso che ha interrotto l’intervista, scatenando anche l’ilarità dello stesso Alcaraz. Da fanpage.it

Wimbledon, c’è Alcaraz contro l’idolo di casa Norrie. Dove vedere il match in tv - Il britannico punta sul sostegno del pubblico per mettere in difficoltà il n. msn.com scrive