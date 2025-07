48 incendi in Sicilia Decine hanno distrutto sterpaglie e macchia mediterranea e alcuni hanno interessato anche i boschi

Oggi la Sicilia è stata colpita da 48 incendi, che hanno devastato sterpaglie, macchia mediterranea e, purtroppo, anche boschi di valore. Intervenuti con tempestività, forestali, protezione civile e vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per contenere il disastro nelle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Ragusa. La lotta contro questi roghi evidenzia l’urgenza di strategie efficaci per proteggere il nostro patrimonio naturale.

Roma, giornata di fuoco: 60 incendi tra sterpaglie e boschi, evacuati due anziani - Roma si è trasformata in un inferno di fiamme, con circa 60 incendi divampati tra sterpaglie e boschi sin dalle prime ore del mattino.

Incendi: Gallo, Pd legge male dati, nessuna emergenza in Calabria, -50% eventi rispetto ad altre Regioni“Suscita sconcerto leggere le dichiarazioni del gruppo Pd, che offre un quadro distorto della situazione incendi in Calabria, citando numeri in modo fuorvi Vai su Facebook

Nota stampa, Domenica 6 luglio 2025 - Situazione Incendi ed emergenza; Incendi in Sicilia; giornata di super lavoro per le squadre di soccorso con numerosi interventi; Decine di incendi tra Sardegna e Sicilia: mezzi aerei in azione.

