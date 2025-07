Repubblica | Abbonamenti febbre da sold out Ore calde per l’addio di Osimhen

L’emozione è palpabile a Napoli, dove l’aria si infiamma tra abbonamenti in sold out e rumors di mercato incandescenti. Con prezzi leggermente aumentati e promozioni pensate per i tifosi più fedeli, l’attesa cresce: Osimhen potrebbe presto indossare la maglia del Galatasaray, mentre il club si prepara a rinforzarsi con tre nuovi acquisti. In questa stagione, il cuore napoletano batte forte: t’appartene!

«T'appartene»: è questo lo slogan, rigorosamente in dialetto, scelto dal Napoli per lanciare la nuova campagna abbonamenti. Dopo il secondo scudetto conquistato in tre anni, il club azzurro rinnova il patto con i propri tifosi. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, la società ha previsto condizioni agevolate per i circa 25.

