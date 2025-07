Il centrodestra in subbuglio Acciarri in Forza Italia Pignotti | | Invito Ferretti a riflettere

Il centrodestra ascolano è in fermento: l’ingresso di Monica Acciarri in Forza Italia ha scatenato un acceso dibattito tra gli esponenti locali. Dopo il duro dissenso di Donatella Ferretti, trent’anni di militanza e assessora, ora si fa sentire anche il segretario provinciale Pignotti. È il momento di riflettere sui valori che uniscono il partito e di mettere da parte le divisioni per il bene della comunità. Invito Ferretti a un confronto costruttivo, affinché si possa ritrovare compattezza.

L’ingresso di Monica Acciarri in Forza Italia continua a dividere la politica locale. Se nella giornata di domenica Donatella Ferretti, da trent’anni nel partito e assessora al comune di Ascoli, aveva espresso tutto il proprio dissenso, nelle ore successive ad intervenire è stato il segretario provinciale Valerio Pignotti. Certamente a generare il dibattito ed accrescere lo sgomento un po’ di tutti, al contrario dei valori e della credibilità che spesso si cercano di dimostrare agli elettori, è stata la naturalezza con la quale negli ultimi anni Acciarri è passata da sinistra a destra cambiando, in questo caso, anche più partiti all’interno della stessa coalizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra in subbuglio. Acciarri in Forza Italia, Pignotti:: "Invito Ferretti a riflettere"

In questa notizia si parla di: acciarri - forza - italia - pignotti

L’addio di Acciarri alla Lega: "Vannacci troppo estremo". E guarda verso Forza Italia - In un panorama politico in rapido mutamento, Forza Italia punta deciso a riscrivere gli equilibri regionali.

L’assessora comunale si era schierata contro l’ingresso della ex Pd in Forza Italia. Ieri sera l’addio dell’altro esponente azzurro: "Porto via con me 70 iscritti". Vai su Facebook

Il centrodestra in subbuglio. Acciarri in Forza Italia, Pignotti:: Invito Ferretti a riflettere; L’ex Pd e Lega Acciarri ufficiale in Forza Italia: Pignotti la accoglie, Ferretti no, partito spaccato; Consigliera regionale Acciarri dalla Lega a Forza Italia.

Terremoto nel centrodestra. Pignotti accoglie Acciarri tra le ire di Ferretti e Travanti - Ieri sera l’addio dell’altro esponente azzurro: "Porto via con me 70 iscritti". Come scrive msn.com

Monica Acciarri lascia la Lega e passa a Forza Italia - La consigliera regionale approda nel partito azzurro dopo il percorso iniziato nel centrosinistra e poi nella Lega. Da lanuovariviera.it