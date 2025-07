Nuova vita in serie D per Totò Di Natale | è il club manager della Scafatese

Antonio «Totò» Di Natale si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, questa volta nel mondo del calcio gestionale. Dopo aver incantato le platee con i suoi gol in Serie A, il leggendario attaccante napoletano si affaccia ora alla Serie D come club manager della Scafatese, una sfida ambiziosa che lo vedrà protagonista anche dietro le quinte. «Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità...» di contribuire al rilancio del club e di portare la mia esperienza nel mondo del calcio.

Inizia una nuova avventura calcistica per Antonio «Totò» Di Natale. Il 47enne napoletano, dopo aver segnato raffiche di gol in serie A (con 209 sigilli è il sesto miglior realizzatore della storia), ricoprirà l'incarico di club manager della Scafatese, ambiziosa formazione dell'Agro Nocerino Sarnese che milita nel campionato di serie D. «Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità.

