Oltre 500 ingressi in meno un mese alla spiaggia inclusiva nel cuore di Rimini

A meno di un mese dalla sua inaugurazione, "Spiaggia Libera Tutti" si conferma come un'oasi di inclusione e innovazione nel cuore di Rimini. Con oltre 500 ingressi, questa spiaggia accessibile, situata a due passi da piazzale Boscovich, offre uno spazio accogliente e senza barriere per tutti. Un progetto che sta già rivoluzionando il modo di vivere il mare, dimostrando che l'accessibilità può essere sinonimo di libertà e soddisfazione per ogni visitatore.

A meno di un mese dalla sua inaugurazione ufficiale, “Spiaggia Libera Tutti” ha già superato i 500 ingressi, confermandosi un progetto innovativo e atteso nel cuore balneare di Rimini. Attiva dal 16 giugno, questa nuova spiaggia libera si trova a due passi da piazzale Boscovich, all’ombra della ruota panoramica, e rappresenta un esempio concreto di accessibilità e inclusione, pensato per accogliere davvero tutte e tutti, senza barriere. A renderla riconoscibile, oltre alla posizione centrale, sono le vivaci cabine colorate che delineano uno spazio curato, accogliente e attrezzato per consentire a ogni persona di vivere il mare in piena libertà e serenità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre 500 ingressi in meno un mese alla spiaggia inclusiva nel cuore di Rimini

