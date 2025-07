Sarri ancora recrimina per i calciatori che Adl non gli comprò Conte senza Kvara venduto a gennaio ha vinto lo scudetto

Sarri continua a recriminare sulle mancate acquisizioni da parte di ADL, lasciando intendere che senza Kvara, Conte ha comunque vinto lo scudetto. È curioso come qualcuno, come Sarri, che sembra non saper fare il pane con la farina a disposizione, possa ostinarsi a lamentarsi, specialmente in ambiti che richiedono leadership. La vera domanda è: a chi giova questa insistenza? Alla fine, il passato resta tale e il presente richiede azioni concrete per il futuro.

Certo che uno che non sa fare il pane con la farina che ha, diciamo Sarri per esempio, ma vale in qualsiasi campo e in qualsiasi professione dove sia richiesta una certa dose di leadership, può solo rosicare. E infatti ancora ci rompe le palle con i suoi 91 inutilissimi punti, col suo calcio irripetibile che uno dice, beh, se sai fare solo quello e il momento è passato, vai a scaldare una panchina alla Floridiana e non ci scocciare. E invece è ancora lì a ricordare che il paparino cattivo non gli comprava i giocatori da 18 milioni.

