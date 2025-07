Torbidoni è Lady Macbeth | Una donna lucida e cattiva sono pronta a trasformarmi

Sei pronta a lasciarti travolgere da un'interpretazione intensa e affascinante? Marta Torbidoni si trasforma in Lady Macbeth, una donna lucida, cattiva e assetata di potere, pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Sul palco dello Sferisterio, rivelerà la sua anima più oscura, dando vita a un’interpretazione che lascerà il pubblico senza fiato. Ora – aggiunge – si sta lavorando per tirare fuori l’aspetto felino della...

"Sul palco sarò una donna cattiva, lucida, assetata di potere, disposta a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere il suo scopo". Il soprano Marta Torbidoni indosserĂ i panni di Lady Macbeth allo Sferisterio nel capolavoro verdiano "Macbeth" (sabato 26 luglio, il primo, il 7 e il 10 agosto) nell’allestimento proposto dalla regista Emma Dante portato in scena nel 2019. "Ora – aggiunge – si sta lavorando per tirare fuori l’aspetto felino della lady". Torbidoni, sarĂ in scena una donna differente da se stessa. "Siamo completamente diverse, ma sono abituata a questi ruoli, trovo divertente, cercare una vena di cattiveria che non mi appartiene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it