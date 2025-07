Calcio centro sportivo ok Ma il Rimini è in apnea | stipendi ancora fermi

Tra speranze e ritardi, il calcio a Rimini affronta un momento di incertezza, con i pagamenti degli stipendi ancora fermi, mentre il centro sportivo della Gaiofana prende forma grazie all’impegno incessante degli operai. Due facce della stessa medaglia che testimoniano come, dietro le sfide sportive, ci siano storie di passione, attesa e lavoro incessante. Ma i due progetti, quello della presidente Stefania Di Salvo e quello del marito Stefano...

Due facce della stessa medaglia. Da una parte il calcio a Rimini che sta andando nel pallone, dall’altra i lavori al centro sportivo della Gaiofana che procedono a gonfie vele. Decine di operai stanno lavorando senza sosta per consegnare quella che sarebbe dovuta essere la casa dei biancorossi alla scadenza prevista. Cioè alla fine di quest’anno. Ma i due progetti, quello della presidente del Rimini, Stefania Di Salvo e quello del marito Stefano Petracca non sembrano più andare troppo di pari passo. Almeno per il momento. Riavvolgiamo il nastro per un attimo pensando a quel centro sportivo presentato in pompa magna appena qualche mese fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio, centro sportivo ok. Ma il Rimini è in apnea: stipendi ancora fermi

