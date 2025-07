Clima giugno 2025 il più caldo mai registrato in Europa occidentale

Il giugno 2025 si è appena confermato come il mese più caldo mai registrato in Europa occidentale, segnando un record storico e sottolineando l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Con temperature medie globali che si avvicinano a nuovi picchi, le ondate di calore intense e prolungate pongono sfide senza precedenti alle nostre società e all'ambiente. È il momento di riflettere e agire per il nostro futuro.

(Adnkronos) – Il mese scorso è stato il terzo giugno più caldo a livello globale, con una temperatura media di 16,46°C, 0,47°C in più rispetto alla media di giugno del periodo 1991-2020. Per l'Europa occidentale, invece, è stato il più caldo mai registrato. Due importanti ondate di calore, a metà e fine mese, hanno colpito . Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

