Wimbledon il giorno di Sinner | quando gioca e come sta dopo l’infortunio

Il giorno di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 è arrivato: mercoledì 9 luglio, l’azzurro affronta i quarti di finale contro Ben Shelton. Dopo il recupero dall’infortunio, Sinner sembra aver ritrovato la forma migliore, pronto a scrivere una nuova pagina di successo sui campi in erba. La sua determinazione e il suo talento sono pronti a sfidare ogni avversario, puntando dritto verso le semifinali. Riuscirà a superare questa prova impegnativa e continuare il suo cammino trionfale?

Jannik Sinner torna protagonista sull’erba di Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro scende in campo per i quarti di finale, dove ad attenderlo c’è l’americano Ben Shelton. Il numero uno del mondo arriva a questo appuntamento dopo il successo agli ottavi contro Grigor Dimitrov, match interrotto per il ritiro del bulgaro quando era sotto di due set. Un epilogo inatteso ma favorevole per l’altoatesino, che però è a sua volta alle prese con un problema al gomito che continua a tenere i tifosi col fiato sospeso: nelle scorse ore, l’italiano aveva in programma un allenamento per testare le condizioni fisiche, appuntamento però cancellato per precauzione dopo un consulto con il medico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it