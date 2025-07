Tutti a studiare alla libera università nata ad Austin, dove non regna il woke. La citazione di Mahler “Tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri” racchiude l'essenza di questa istituzione unica, che custodisce oltre 250.000 libri e riviste tra digitale e cartaceo. Situata nel cuore della Downtown, nello storico Scarbrough Building, questa università si distingue come simbolo di pensiero libero e anticonformista, da pochi anni...

«Tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri», la frase di Gustav Mahler effigia la biblioteca composta da oltre 250mila tra libri e riviste. La biblioteca, elettronica e fisica, si trova in un edificio che svetta nel cuore della Downtown di Austin, in Texas, lo Scarbrough Building, simbolo del volto commerciale della città texana e ora divenuto epitome dell'insegnamento non allineato al conformismo accademico. Sede, da pochi anni, della University of Austin (UATX), da non confondersi con la University of Texas at Austin. La UATX nasce nel novembre del 2021, quando ancora la pandemia mordeva le libertà individuali e, soprattutto, quando negli Usa iniziavano ad emergere alla luce i monumentali finanziamenti da parte di Paesi stranieri, non esattamente amici della cultura occidentale, a cattedre post-coloniali e di teorie critiche nei grandi campus statunitensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it