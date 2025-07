I ragazzi ospiti dell’Isola e i loro ’nonni’

Intergenerazionale: un ponte di sorrisi, ricordi e nuove scoperte. Alla casa di riposo Sassatelli, i giovani ospiti dell’Isola che non c’è stanno dimostrando come piccole azioni possano unire mondi diversi, creando momenti di autentica connessione. Quando si condividono giochi, storie e semplici gesti, le barriere si dissolvono e nasce un legame prezioso. E così, giorno dopo giorno, si scrive una storia di speranza e solidarietà...

Quando si incontrano generazioni distanti, basta una partita a carte, una stretta di mano, un ventaglio da condividere e tutto diventa facile. È successo così alla casa di riposo Sassatelli: gli anziani ospiti, età media 88 anni con un picco di 102 anni, stanno vivendo un'esperienza del tutto significativa grazie alla comunità ' L'Isola che non c'è '. I giovani ospiti, età media 16 anni, tutte le mattine trascorrono con gli anziani due ore di parole, storie, qualche lacrima, molti sorrisi. I ragazzi si sono impegnati a vivere così per due settimane, accompagnando parte della giornata delle persone che vivono nella casa di riposo.

