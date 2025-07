Il Polo della Moda saltato La missione di Massari | Farò ogni cosa utile per riprendere il dialogo

Il Polo della Moda, simbolo di crescita e innovazione, ha attraversato un momento di crisi, ma il sindaco Marco Massari non si arrende: con determinazione, si impegna a ricostruire il dialogo e superare gli ostacoli creati. La volontà condivisa di ripartire è forte, e ora l’obiettivo è coinvolgere il Consiglio comunale e i vertici di MaxMara per rilanciare insieme un progetto strategico, tornando a scrivere un nuovo capitolo di successo.

"Farò ogni cosa utile per riprendere il dialogo e la prosecuzione progetto, rimuovendo ostacoli e i malintesi creati. Auspico l'impegno di tutto il Consiglio comunale e mi auguro che ci sia disponibilità da parte dei vertici del gruppo MaxMara ". Il sindaco Marco Massari torna sulla vicenda del dietrofront del fashion group sull'investimento del Polo della Moda in apertura della seduta in Sala Tricolore di ieri, nello spazio delle comunicazioni riservate al primo cittadino. Dopo aver ripercorso le tappe che hanno portato allo strappo, puntualizzando nuovamente che "nessuno di noi ha mai messo in dubbio il progetto" e che "la vertenza sindacale sorta parallelamente non è stata mai legata al 'Polo della Moda' e ho sempre mantenuto un ruolo superpartes coi lavoratori", Massari ha poi replicato sul piano politico agli attacchi di questi giorni arrivati dalle opposizioni.