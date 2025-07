Torna The Sandman ma fa sognare troppo poco

una narrazione ricca di simboli e mistero, ha elevato il concetto di sogno a un universo complesso e affascinante. Tuttavia, questa profondità rischia di far perdere di vista la magia semplice e incantata che il folklore originario ci regalava. Il ritorno di The Sandman dovrebbe risvegliare i sogni più puri, riempiendoli di meraviglia, e non di tenebre troppo profonde. È forse giunto il momento di riscoprire un modo più leggero e incantato di sognare?

Alle origini, nel folklore nordico c'è l'omino della sabbia, il Mago Sabbiolino, che getta una magica polvere negli occhi dei bambini per farli addormentare. Ma tra quel personaggio e il Sandman di Neil Gaiman, uno degli scrittori più popolari e prolifici del mondo letterario e cinematografico, c'è un abisso. Perché Gaiman a partire dal fumetto ha trasformato questo personaggio in un tenebroso Morfeo in lotta con potenze ben più oscure e, in fondo, con la sua stessa natura. Il risultato ultimo di questa distillazione del mito è la strepitosa serie Netflix The Sandman di cui è appena arrivata l'ultima stagione che verrà messa in streaming in due pacchetti da sei puntate (uno già disponibile, l'altro lo sarà a breve, il 24 luglio).

