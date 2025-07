Formazione confermata per lo scontro della Coppa del Mondo di Club

La tensione si fa palpabile mentre la Coppa del Mondo di Club entra nel vivo! Joao Pedro scende in campo dall'inizio, pronto a guidare il Chelsea verso la gloria contro il temuto Fluminense nel New Jersey. La semifinale promette emozioni forti, con la vincente pronta ad affrontare tra stelle il campione della Champions League, tra PSG e Real Madrid. Segui con noi questa sfida epica: il destino si scrive ora!

2025-07-08 19:56:00 Breaking news: Joao Pedro inizia in attacco mentre il Chelsea sembra progredire nella finale della Coppa del Mondo del Club. La squadra di Enzo Maresca è contro la squadra brasiliana Fluminense nel New Jersey nella prima semifinale. I vincitori dovranno affrontare i vincitori della Champions League PSG o del Real Madrid nella finale di domenica. Ecco come si modellano: Il tuo supporto è – Chelsea FC (@Chelseafc) 7 luglio 2025 Notizie della squadra fluminense. L’ex difensore del Chelsea Thiago Silva inizia contro il suo ex club alla grande età di 40 anni, mentre il portiere Fabio ha 45 anni in pochi mesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

