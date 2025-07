Dumfries e quella clausola ‘obbligata’ | gli scenari in casa Inter – CdS

Denzel Dumfries, protagonista di un'aspra querelle tra Inter e potenziali acquirenti, si trova al centro di un'incerta situazione contrattuale. La clausola rescissoria di 25 milioni di euro, ormai in scadenza entro fine mese anziché il 15 luglio come annunciato, apre scenari delicati per i neroazzurri. Con soli 21 giorni a disposizione, l’Inter deve decidere il proprio destino: trattenere o lasciar partire l’esterno olandese. La questione è ancora tutta da decifrare, e le prossime settimane saranno fondamentali.

Su Dumfries pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, con scadenza non più al 15 luglio, come inizialmente raccontato, bensì entro la fine del mese. Per l’Inter saranno 21 giorni, per forza di cose, leggermente ansiosi. RICOSTRUZIONE – Denzel Dumfries e quel futuro, comunque, ancora da scrivere con certezza. Lo scorso novembre, alla firma sul rinnovo del contratto, gli agenti dell’esterno olandese hanno voluto porre una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Senza questa, oggi probabilmente il laterale non sarebbe più un giocatore dell’Inter, che rischiava di perderlo a zero. Insomma, l’inserimento della clausola è stato quasi un obbligo per la dirigenza nerazzurra, in maniera tale da scongiurare un eventuale pericolo estivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries e quella clausola ‘obbligata’: gli scenari in casa Inter – CdS

