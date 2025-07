Mondiale per Club Joao Pedro incanta e trascina il Chelsea in finale | Fluminense ko 2-0

In un Mondiale per club da sogno, João Pedro brilla e guida il Chelsea verso la finale, lasciando il Fluminense a bocca asciutta con un netto 2-0. I suoi due gol, segnati a inizio e metà partita, sono stati decisivi per il successo dei Blues. Una prestazione che entra di diritto tra le più memorabili di questa competizione, dimostrando ancora una volta il talento e la determinazione del brasiliano. La strada verso il trofeo è ora spianata, ma attenzione: il meglio deve ancora venire.

Fluminense - Chelsea 0-2 Marcatori: 18'pt e 11'st Joao Pedro. Fluminense (3-4-1-2): Fabio 6; Ignacio 5, Thiago Silva 5.5, Thiago Santos 5.5 (9'st Keno 6); Guga 5, Herclues 6 (25'st Canobbio sv), Bernal 5.5 (24'st Lima sv), Rene 5.5; Nonato 5 (21'st Soteldo 6); Arias 5, Cano 6 (9'st Everaldo 5.5). In panchina: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Manoel, Fuentes, Lezcano, Isaque, Ganso, Lavega, Serna, Paulo.

