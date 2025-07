Ferrara col segno più Il mare invece piange | Costretti a licenziare

In una Ferrara segnata dal segno pi249, il mare piange e si trova costretto a licenziare. Gianni Nonnato, presidente del Consorzio Lido Nazioni e titolare dello Chalet del Mare, racconta con orgoglio i 52 anni di vita tra ombrelloni e lettini, una storia di famiglia che ha fatto la storia di questa spiaggia. La sua è un’impronta di passione e sacrificio, ma ora il mare sembra chiedere risposte e soluzioni.

Gianni Nonnato è il presidente del Consorzio Lido Nazioni, titolare dello Chalet del Mare. "Da 52 anni su questa spiaggia", racconta, la sua vita tra ombrelloni e lettini. Una famiglia, la sua, di imprenditori del mare. Ciano Nonnato, 88 anni, suo padre, è stato uno dei primi a comprare la spiaggia. Cinquanta anni fa firmava l’acquisto dell’Orsa Minore stabilimento del Lido delle Nazioni. Allora i bagni erano solo tre, la Rotonda, la Capanna e l’Orsa Minore. Quella firma, una liberatoria dalla Bolkestein, la direttiva che mette all’asta gli stabilimenti balneari. Non solo il padre, anche la sorella Ombretta lavora nel mondo del turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferrara col segno piĂą. Il mare invece piange: "Costretti a licenziare"

