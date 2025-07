Infortunio Sinner forfait a Wimbledon | cosa sta succedendo

L’infortunio di Jannik Sinner a Wimbledon ha scosso l’attesa del torneo: il problema al gomito mette in discussione la sua partecipazione ai quarti di finale contro Shelton. La vigilia si è fatta più incerta e tesa, tra speranze e preoccupazioni. Ora, il talento italiano deve decidere se scendere in campo, affrontando il rischio di compromettere ulteriormente la sua stagione. La domanda è: Sinner sarà in grado di superare il dolore e scrivere una nuova pagina di successo?

Il problema al gomito ha agitato la vigilia di Jannik Sinner: a Wimbledon è ormai il momento delle decisioni definitive Dentro o fuori, non è più tempo di dubbi. Dentro o fuori Jannik Sinner lo dirà tra qualche ora con in testa il quarto di finale contro l'americano Shelton. Il numero 1 al mondo si presenterà non certo al massimo della forma: contro Dimitrov soltanto l'infortunio grave dell'avversario lo ha salvato da un'eliminazione che sembrava ormai nell'ordine delle cose. Una partita sbagliata quella di Sinner, magari colpa anche di quel colpo preso al gomito in avvio di match: una caduta sul braccio avvenuta nel primo game dell'incontro che ha fatto tremare.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Dopo l'infortunio al gomito, Jannik Sinner si sta concentrando per recuperare in vista di Wimbledon. Con meno di 48 ore a disposizione, l’azzurro ha raggiunto i quarti grazie al ritiro di Dimitrov, ma la sua presenza contro Ben Shelton resta ancora in bilico.

