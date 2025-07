Wimbledon 2025 | Jannik Sinner Flavio Cobolli l’attesa diversa per i quarti azzurri

Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni indimenticabili, e oggi non fa eccezione: i quarti di finale promettono un mix di suspense e passione, con protagonisti azzurri pronti a lasciare il segno. Mentre il Centre Court accoglie per la prima volta Flavio Cobolli, Jannik Sinner si presenta come protagonista indiscusso, pronto a sfidare i suoi avversari in questa giornata tutta italiana. Una sfida tra sogni e realtĂ che coinvolgerĂ gli appassionati di tutto il mondo.

SarĂ una giornata dalle mille sensazioni, quella che si vedrĂ oggi a Wimbledon. Quarti di finale in via di conclusione: ci sono in ballo la parte alta del tabellone maschile e quella bassa di quello femminile. Un mercoledì a tinte completamente italiane, quello dei Championships, anche se bisognerĂ dividersi su due campi e quasi in contemporanea. Sul Centre Court arriva la prima volta di Flavio Cobolli sul campo piĂą famoso al mondo. L'accoppiamento è quello da brividi, che lo porta dritto di fronte a Novak Djokovic. C'è un unico precedente, insieme recente e quasi con le sembianze di una vita tennistica fa: terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, il serbo fu dominante con un 6-1 6-2 maturato in un'ora e tre minuti.

