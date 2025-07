Distruggere i nostri giochi L' assurda richiesta di Ubisoft agli utenti

iniziativa che mette in luce le esigenze dei giocatori e la necessità di preservare l’esperienza multiplayer nel tempo. La proposta di Ubisoft di eliminare i giochi online senza alternative rischia di spezzare il legame tra utenti e titoli preferiti, alimentando una discussione su diritti e sostenibilità nel mondo videoludico. È arrivato il momento di chiedersi: i giochi sono solo prodotti o patrimoni da tutelare?

Da diversi giorni, sta tenendo banco la petizione " Stop Killing Games ", iniziativa che ha raggiunto oltre 1,2 milioni di firme e che sarà presentata alla Commissione europea, con l'obiettivo di costringere le case di sviluppo dei videogiochi a prevedere " piani di fine vita " per i giochi online, ovvero dei modi per gli utenti di continuare ad usufruire del multiplayer anche dopo l'interruzione del supporto della casa di sviluppo. Un potenziale obbligo che non è piaciuta all'industria del settore, con tante aziende che hanno già detto la loro su come questa soluzione sia impraticabile. E nel mare di polemiche si è infilata anche Ubisoft, con un'idea quanto meno assurda.