Arianna a colloquio con l’avvocato | Nessuna fuga il caso è chiuso

Rinchiusa nel carcere di Venezia Giudecca, dove deve scontare l’ergastolo per l’omicidio della madre Rosina Carsetti, Arianna Orazi continua a dirsi innocente. A suo dire non avrebbe organizzato partecipato all’omicidio della madre, la 78enne Rosina, uccisa la sera della vigilia di Natale del 2020, nella villetta di Montecassiano. Per questa vicenda la Cassazione, il 18 giugno scorso, ha confermato la sentenza della corte d’appello di Ancona: ergastolo per Arianna. La Cassazione ha confermato anche la pena di 27 anni erogata nei confronti del figlio della Orazi e nipote della vittima, Enea Simonetti, e i quattro anni e sei mesi di reclusione comminati al marito di Rosina, Enrico Orazi, 82 anni, condannato per la sola accusa di maltrattamenti contestata anche agli altri due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it