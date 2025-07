Tragedia al mare | Camillo salva il figlio della compagna e un altro bimbo poi muore

Un pomeriggio di relax e spensieratezza si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Francavilla al Mare. Camillo Cantoli, 55 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare due bambini in mare, incarnando il vero spirito di altruismo e coraggio. La sua storia ci ricorda quanto il valore dell’eroismo possa emergere anche nelle circostanze più imprevedibili, lasciando un vuoto incolmabile ma anche un esempio duraturo di umanità.

Doveva essere un pomeriggio sereno, uno di quelli trascorsi tra sole, sabbia e onde, ma si è trasformato in una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Francavilla al Mare, sulla costa teatina. Un uomo di 55 anni, Camillo Cantoli, ha perso la vita in mare dopo aver tentato di salvare due bambini in difficoltà. L’eroico gesto compiuto sotto gli occhi dei bagnanti si è concluso nel peggiore dei modi, con l’uomo colto da un malore proprio durante il tentativo di soccorso. Era una domenica come tante, e Camillo si trovava in spiaggia con la compagna, il figlio di lei e un altro bimbo, entrambi di 9 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

ULTIM'ORA Camillo Cantoli, 55 anni, è morto mentre cercava di salvare due bambini in difficoltà in mare.

