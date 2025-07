La decisione del Ministero Il divieto ai diesel Euro 5 slitta di almeno un anno

La decisione del Ministero di posticipare di un anno il divieto ai veicoli diesel Euro 5 rappresenta un cambiamento importante per la mobilità sostenibile in Lombardia e nelle regioni padane. Originariamente previsto per ottobre 2025, ora il limite sarà adottato solo nel 2026, offrendo ai cittadini e alle aziende un’ulteriore finestra di tempo per adeguarsi. È accaduto quello che si aspettava da tempo: un’opportunità in più per migliorare la qualità dell’aria e pianificare con serenità il futuro.

Il divieto di circolazione dei veicoli Euro 5 diesel slitta di un anno: in Lombardia e nelle altre regioni padane sarebbe dovuto entrare in vigore il primo ottobre del 2025, tra poco meno di tre mesi, invece non entrerà in vigore prima del primo ottobre 2026. Il rinvio è previsto in un emendamento, quello al disegno di legge Infrastrutture, approvato ieri dalle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati. È accaduto quello che si prevedeva: il Governo, in particolare Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, ha posticipato un divieto che avrebbe avuto attuazione nelle Regioni padane (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna), tutte a guida centrodestra tranne l'ultima.

