Kate Middleton che con un abito solo dimostra fedeltà alla sua designer del cuore quella del suo abito da sposa e celebra la moda francese

Kate Middleton conquista con eleganza e fedeltà al suo stile, indossando un abito di Sarah Burton per Givenchy che celebra la moda francese. Durante il banchetto in onore del Presidente Macron, abbina il suo look rosso a un tocco di raffinatezza, mentre Brigitte Macron sfoggia un vestito blu e la regina Camilla si distingue in bianco, simboli di un’armonia tra i colori delle rispettive nazioni. La moda diventa così un ponte tra culture e tradizioni, e il suo fascino resta invariato.

La principessa di Galles per il banchetto in onore del Presidente Emmanuel Macron ha indossato un cape dress rosso disegnato da Sarah Burton per Givenchy. Effetto mantella anche per il vestito blu di Brigitte Macron mentre la regina Camilla era in bianco. Il colori sono quelli che accomunano la bandiera francese e quella del Regno Unito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton che con un abito solo dimostra fedeltà alla sua designer del cuore (quella del suo abito da sposa) e celebra la moda francese

