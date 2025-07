Il decreto Infrastrutture alla prova dell’aula alla Camera Proteste dell’opposizione

Il decreto Infrastrutture si prepara a sfidare l'aula della Camera, tra proteste dell’opposizione e attese di interventi decisivi. Tra rinvii e risorse aggiuntive per autostrade e ferrovie, il governo si impegna a rilanciare il settore dei trasporti su tutto il territorio nazionale. Una sfida complessa, ma fondamentale per il futuro del paese, che vedrà il suo esito nelle prossime settimane. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Rinvio al primo ottobre 2026 del blocco dei motori diesel euro 5 previsto in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, risorse aggiuntive ad Autostrade dello Stato Spa e per il potenziamento di alcune tratte ferroviarie, anche dell'Alta velocità, sblocco di interventi per il rifacimento o la realizzazione di importanti arterie viarie sparse sull'intero territorio nazionale e .

