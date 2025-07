La stagione turistica stenta | C’è il pieno solo nei weekend E agosto non promette bene

sfide attuali, gli operatori devono adattarsi rapidamente a un nuovo scenario turistico. La ripresa tra i tedeschi e gli austriaci rappresenta un segnale di speranza, ma il settore è ancora in bilico, navigando a vista. La vera domanda è: come evolverà questa stagione e quali strategie adotteranno gli albergatori per cavalcare queste onde di cambiamento?

"L'unica cosa positiva di questa stagione è che si stanno rivedendo sia i tedeschi che gli austriaci, soprattutto loro dopo anni andati male e cioè da prima del Covid", dice Marco Filippetti presidente dell'associazione albergatori. Perché l'unica cosa positiva? "Perché per il resto si sta navigando a vista: sta cambiando il modo di fare vacanze. Villeggiature più brevi, anche se più spesso. Per cui, anche sulla scorta di quelle che sono le previsioni del tempo, durante il week end magari gli hotel sono pieni, ma bisogna stare sempre con il cellulare in mano. Intendiamoci, non da mandare via la gente, ma tutte le prenotazioni arrivano sotto data.

