Taranto cozze sul Mar Piccolo | analisi incoraggianti si riparte

Dopo un difficile periodo di inattività, Taranto si prepara a ripartire con ottimismo nella mitilicoltura sul Mar Piccolo. La breve interruzione di circa 20 giorni, causata dal furto delle cozze impiegate per la sperimentazione, ha dato nuova linfa alle speranze di rilancio di questa tradizione. Le analisi incoraggianti e le nuove strategie di tutela aprono infatti la strada a un ritorno più forte e sostenibile, segnando un passo importante verso il rilancio economico e ambientale della zona.

È durata circa 20 giorni l?interruzione della sperimentazione per la mitilicoltura dopo il furto delle cozze impiegate per questo scopo avvenuto in Mar Piccolo.

