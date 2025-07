Capitale italiana della cultura 2028 Fiesole è fra le città ammesse alla selezione

Fiesole si prepara a brillare come futura Capitale Italiana della Cultura 2028, entrando ufficialmente nella prestigiosa lista delle 25 città ammesse alla selezione. Questa meravigliosa località toscana, ricca di storia e arte, si distingue tra le candidature grazie all’entusiasmo e al sostegno della Regione Toscana. Ora, con entusiasmo e determinazione, Fiesole punta a conquistare il titolo, portando avanti il suo patrimonio culturale e artistico nel panorama nazionale.

FIESOLE – È ufficiale: Fiesole è stata inserita nell’elenco delle città ammesse alla selezione per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il ministero della cultura ha reso nota ieri (7 luglio) la lista delle 25 città che accedono alla fase successiva del concorso, tra le quali figura anche il Comune di Fiesole, che aveva annunciato la propria candidatura alla fine dello scorso marzo, con il sostegno della Regione Toscana. Fiesole è unanimemente riconosciuta come luogo d’elezione della cultura, grazie al suo inestimabile patrimonio storico e archeologico, alle eccellenze culturali note in tutto il mondo e a un paesaggio in cui l’opera dell’uomo si è armoniosamente integrata con la natura, creando un connubio unico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

fiesole - cultura - città - capitale

