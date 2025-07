Scioperi 10 luglio 2025 si fermano gli aeroporti | quali e gli orari della protesta

Il 10 luglio 2025 si preannuncia una giornata di forte fermento nel settore dei trasporti, con ben 17 scioperi che coinvolgeranno tutta Italia. Tra questi, 11 sono proclamati per il personale degli aeroporti e dei voli EasyJet, causando possibili disagi a cittadini e viaggiatori. È fondamentale conoscere gli orari e le zone interessate per pianificare al meglio i propri spostamenti e affrontare questa giornata di protesta senza sorprese.

