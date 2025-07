Il futuro dell’ex Dell’Orto Una partita a scacchi tra Comune e proprietà

Il futuro dell’ex Dell’Orto si trasforma in una partita a scacchi tra il Comune e i proprietari, svelando tensioni e sfide di rigenerazione urbana. La riqualificazione di quest’area storica scuote il Consiglio comunale di Seregno, portando alla luce dubbi e timori sulla gestione del progetto. In un clima di attesa e discussione, emerge il rischio che una cattiva pianificazione possa trasformarsi in un problema irrisolvibile per tutta la comunità, rendendo questa partita decisiva per il destino della città.

La riqualificazione dell’ex Dell’Orto scuote il Consiglio comunale di Seregno. Il tema è arrivato in aula in tutta la sua complessità. Non c’era alcuna delibera da approvare, ma Luca Tommasi (Forza Italia) ha voluto condividere con tutti alcune sue riflessioni. Pensieri che si traducono in timori: la rigenerazione di quel comparto industriale ormai abbandonato, se non governata a dovere, può causare un problema irrisolvibile in termini di qualità della vita e di viabilità cittadina. L’area ex Dell’Orto, in questi ultimi anni utilizzata come luogo di ricovero da senzatetto e spacciatori, è di sicuro strategica per la sua dimensione e per la sua collocazione a ridosso del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it