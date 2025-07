Dal lago alla laguna Batèll in trasferta | Valorizza l’identità

Dal cuore dei laghi italiani alle acque della Francia, il bat232ll in trasferta valorizza l’identità marittima delle nostre tradizioni. Dalle maestranze di Abil e i Laghee di Bellano, che portano le loro Lucie nelle grandi regate di Venezia e Orléans, si celebra un patrimonio secolare di abilità e passione. Un viaggio tra storia e innovazione, capace di unire culture e svelare il fascino autentico delle imbarcazioni di un tempo.

Dal lago di Como alla Laguna e alla Loira. I maestri d’ascia di Abil, Associazione barche in legno di Lecco, e i Laghee di Bellano sbarcano con le loro Lucie alla Regata storica di Venezia e al Festival della Loira di Orléans in Francia. Le Lucie sono le tipiche imbarcazioni del lago. Si chiamerebbero batèll, ma in onore della protagonista dei Promessi sposi, scappata da Lecco lungo l’Adda come raccontato nello struggente Addio monti sorgenti, proprio a bordo di una di esse, sono state ribattezzare Lucie. La loro origine risale al XV secolo. Il batèll è una barca da pesca a fondo piatto, caratterizzata da tre cerchi in legno, uniti da un travetto longitudinale per sostenere una tenda protettiva durante le battute di pesca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it