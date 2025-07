Inclusione e lavoro nei luoghi della cultura | a Pompei il primo incontro della rete Lavoro e turismo | la grande sfida possibile

A Pompei, tra i meravigliosi scenari archeologici, nasce una nuova speranza: l’inclusione e il lavoro nei luoghi della cultura si uniscono per trasformare l’Italia in un esempio di solidarietà e valorizzazione sociale. Il primo incontro della rete “Lavoro e turismo: la grande sfida possibile” segna un passo concreto verso un futuro più equo, in cui ogni talento può brillare. Un’occasione per dimostrare che l'inclusione è la strada verso il progresso condiviso.

Pompei diventa simbolo di un'Italia che crede nell'inclusione e nel valore sociale del lavoro. Nella sala riunioni della direzione del Parco Archeologico si è tenuto il primo incontro della rete "Lavoro e turismo: la grande sfida possibile", promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, con la partecipazione di realtà impegnate nel promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità nella filiera dei servizi culturali e turistici. Al centro del confronto, la volontà di mettere in rete enti del terzo settore, cooperative e associazioni che operano per valorizzare le competenze delle persone con disabilità, creando concrete opportunità occupazionali nei musei, nei siti archeologici, nei luoghi d'arte e del culto del nostro Paese.

