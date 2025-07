I capelli lunghi piacciono sempre di più ben oltre i 50 anni Averli in forma però è fondamentale Con una hair routine adatta

I capelli lunghi, simbolo di stile e femminilità, non conoscono età e sono sempre più amati anche oltre i 50 anni. Con esempi di stelle come Sarah Jessica Parker, Lauren Sanchez e Demi Moore, si dimostra che una chioma folta e in salute è un vero must, purché sia curata con una routine hair adatta. La chiave del successo? mantenere i capelli belli, luminosi e in perfetta forma, perché la bellezza non ha limiti di età.

I l cliché del "taglio della mezza età", fortunatamente, non c'è più. I capelli lunghi sono sempre più sdoganati dalle over50. Un esempio, anzi, più d'uno? Sarah Jessica Parker nella terza stagione di .And just like that e la chioma folta della novella signora Bezos, Lauren Sanchez, o l'inossidabile Demi Moore, che confermano quanto una chioma lunga superati i 50 anni resti un trend. L'importante è mantenerla bella, luminosa e in forma.

