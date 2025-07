Overtourism città italiane sotto pressione ma il Wttc boccia il numero chiuso | qual è il piano per gestire i flussi turistici

L’Italia, con le sue meraviglie senza tempo, si trova al centro di un fenomeno che sta mettendo a dura prova le sue città più iconiche: l’overtourism. Dopo la pandemia, il ritorno dei turisti ha generato sovraffollamenti e pressione sulle infrastrutture, spingendo il World Travel & Tourism Council a proporre soluzioni innovative. Ma quale sarà il futuro del turismo italiano? Scopriamo insieme il piano per gestire i flussi e preservare il nostro patrimonio.

Mete sovraffollate, overtourism e città sotto pressione. Il World travel & tourism council (Wttc) ha pubblicato un nuovo rapporto che sollecita un approccio più equilibrato alla gestione del turismo. L’Italia, come pochi altri Paesi al mondo, è una delle destinazioni più gettonate per i turisti di tutto il mondo. Un flusso che si è accentuato dopo la fine delle restrizioni per la pandemia da Covid e che ha costretto alcune città come Venezia ad adottare la politica del numero chiuso. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Overtourism, città italiane sotto pressione ma il Wttc boccia il numero chiuso: qual è il piano per gestire i flussi turistici

In questa notizia si parla di: overtourism - città - sotto - pressione

Overtourism, pistole ad acqua contro i troppi turisti che affollano le città. «Stimolano le economie locali ma spesso sacrificano il benessere dei residenti» - L'overtourism ha trasformato città come Barcellona in epicentri di affollamento, dove i turisti alimentano le economie locali, ma a scapito del benessere dei residenti.

LE CITTÀ NON SONO ALBERGHI Domenica 15 giugno 2025 la rete SET - Sud Europa contro la Turistificazione ha lanciato una giornata di mobilitazione internazionale per portare all’attenzione di tutti un problema globale che qui a Venezia conosciamo molt Vai su Facebook

Overtourism: Venezia da 25 milioni di turisti all’anno a modello per il turismo sostenibile; Palermo e overtourism in centro storico: la città che non dorme mai; Addio ferie di agosto? Il caldo estremo e l'overtourism potrebbero spostare le vacanze in primavera.