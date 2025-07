Viale dei Cappuccini Ecco i nuovi lampioni | Obiettivo sicurezza

Viale dei Cappuccini si illumina di nuova luce, grazie a un intervento che promette di rivoluzionare la sicurezza e vivibilità della zona. Dopo anni di attesa e richieste insistenti dai residenti, il progetto prevede l’installazione di 84 moderni lampioni, più efficaci e sostenibili. Un passo importante per garantire maggiore visibilità e tranquillità nelle ore serali e notturne. Con questa novità, il viale si prepara a diventare più sicuro e accogliente per tutti.

Nuova luce in viale dei Cappuccini. Disco verde all'intervento, chiesto ormai da tempo e a gran voce dai residenti, destinato a rivoluzionare l'illuminazione pubblica di una zona oggettivamente troppo buia nelle ore serali e notturne. Dagli attuali otto lampioni a sospensione, sostenuti da pali in cemento, si passerà infatti a 84 nuovi corpi illuminanti su 42 pali doppi, in grado di servire sia la carreggiata che i percorsi ciclopedonali presenti lungo l'arteria principale dell'omonimo quartiere cittadino. Secondo quanto ricostruito ieri dal Comune, in viale dei Cappuccini saranno inoltre installati altri due pali con relativi corpi illuminanti per completare l'illuminazione in corrispondenza degli sbocchi di due traverse laterali.