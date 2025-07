Carcere di Prato interrogazione dem al ministro della giustizia | Violenze di una brutalità inaccettabile

In un contesto segnato da gravi denunce e segnalazioni di violenze inaudite, il carcere di Prato sta scuotendo le coscienze di tutta Italia. Le rivelazioni sulla situazione esplosiva de La Dogaia richiamano l’attenzione sull’urgenza di interventi concreti e trasparenti per ripristinare dignità e legalità . Marco ...

PRATO – “Nel carcere La Dogaia di Prato siamo a una situazione irricevibile. Stando alla procura, sono avvenute violenze di una brutalitĂ inaccettabile: stupri, torture, umiliazioni fisiche e psicologiche che non possono e non devono lasciare indifferenti. Si parla apertamente di un sistema fuori controllo, di una realtĂ fatta di degrado, omertĂ e connivenze, che coinvolgerebbe anche membri della polizia penitenziaria”. Lo dichiara Marco Furfaro, capogruppo Pd in Commissione affari sociali, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della giustizia insieme a Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it