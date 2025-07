Ghëddo il progetto innovativo che promuove l’arte a Torino

Ghëddo, il progetto innovativo che promuove l’arte emergente a Torino, si distingue come un catalizzatore di creatività e dialogo tra giovani talenti e pubblico. Guidata da un team appassionato di professionisti culturali, questa iniziativa no profit offre una piattaforma vibrante per le nuove voci artistiche, stimolando l’innovazione e la condivisione. Con la sua quarta edizione, Ghëddo si conferma un punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale torinese, aprendo nuove frontiere alla promozione artistica.

Ghëddo, associazione culturale no profit guidata a Torino da Olga Cantini, Barbara Ruperti, Marta Saccani, Rachele Fassari e Davide Nicastro, nata nel 2021 insieme a TO.BE, l'open call arrivata oggi alla sua quarta edizione, è un progetto finalizzato all'organizzazione di progetti culturali che valorizzino e promuovano la giovane arte emergente, creando una rete dinamica tra artist? e .

