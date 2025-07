La maggioranza non si presenta Salta un’altra seduta del Consiglio | Non hanno i numeri per governare

La politica locale ancora una volta sfida la stabilità, con il consiglio comunale che salta un'altra seduta per mancanza di numeri validi. La recente assenza di molti consiglieri ostacola l’approvazione delle variazioni di bilancio e mette in discussione la governabilità. È la dimostrazione che il dialogo e l’impegno sono più necessari che mai per superare questa crisi istituzionale e riprendere il cammino verso decisioni fondamentali per la comunità.

In consiglio comunale manca nuovamente il numero legale: saltata la seduta di ieri, dopo lo stop di lunedì, sempre per le troppe assenze. Ieri – si doveva discutere di variazioni di bilancio – gli unici consiglieri arrivati in aula sono stati Andrea Perticarari e Narciso Ricotta per il Pd, Alberto Cicarè per Strada comune, Roberto Cherubini del M5s, Ulderico Orazi per Italia Viva e Giordano Ripa del Misto: solo esponenti dell’opposizione. "È la dimostrazione oggettiva – attacca Perticarari – che l’amministrazione non ha i numeri per governare, specie quando gli argomenti sono spinosi e divisivi per la maggioranza, completamente assente, così come il sindaco e la giunta a eccezione di Oriana Piccioni, assessore al bilancio, di cui si dovevano discutere alcune variazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La maggioranza non si presenta. Salta un’altra seduta del Consiglio: "Non hanno i numeri per governare"

