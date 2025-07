Marisa Laurito | Dissi no a cifre blu per l'Isola non rifarei più Ballando Sono stata male per le sedute spiritiche

Marisa Laurito si apre senza filtri in un’intervista esclusiva a Fanpage.it, condividendo pensieri schietti su politica, spettacolo e personaggi del mondo dello showbiz. Dalla sua esperienza con cifre blu all’Isola, alle sedute spiritiche che le hanno lasciato il segno, fino alle opinioni più dure su Putin, Netanyahu e Meloni. Una voce sincera e senza veli, pronta a sorprendere e stimolare riflessioni. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che ha da dire.

Marisa Laurito a ruota libera su tutto in una lunga intervista a Fanpage.it: "Putin e Netanyahu sono criminali. Trump? Non è più il presidente di una democrazia. Meloni? Brava, ma.". E su Stefano De Martino non cambia idea: "È forte, ma non è Arbore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Teatro San Carlo, pannello si abbatte in scena ferendo Marisa Laurito. Tre in feriti in totale - Un tragico incidente ha colpito il Teatro San Carlo durante le prove dell'opera "La Fille du Régiment".

Marisa Laurito: Dissi no a cifre blu per l'Isola, non rifarei più Ballando. Sono stata male per le sedute spiritiche; Marisa Laurito: Io donna di sinistra. Non mi candido in nessuna lista, ma in passato me lo hanno proposto; Marisa Laurito: «La mia Ischia? Quella tra Sant’Angelo, Gaetano Altieri, Luciano, Renzo e il jazz.

Marisa Laurito: “Dissi no a cifre blu per l’Isola, non rifarei più Ballando. Sono stata male per le sedute spiritiche” - Perché, come dire, si parte sempre da dei punti che poi vanno trasgrediti, no? Riporta fanpage.it

PIETRO PERDINI, COMPAGNO MARISA LAURITO/ "Mi dice che sono bravissima" e telefona per lei in diretta su Rai1 - IlSussidiario.net - E io gli dissi che glielo avevo già dato”, ha raccontato qualche tempo fa la Laurito. Si legge su ilsussidiario.net