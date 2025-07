Regé-Jean Page sarà protagonista e produttore della serie Funny You Should Ask

Regé-Jean Page, famoso per il suo ruolo in Bridgerton, si prepara a sorprendere ancora una volta: questa volta come protagonista e produttore della nuova serie "Funny You Should Ask", tratta dall'amatissimo romanzo di Elissa Sussman. Dopo il successo globale, l’attore torna in tv con un progetto che promette di catturare il pubblico, consolidando il suo talento versatile nel mondo dello spettacolo. L'attesa cresce: il mondo televisivo si appresta a scoprire una nuova interpretazione di...

L'attore Regé-Jean Page, star di Bridgerton, sarà coinvolto nella realizzazione dell'adattamento televisivo del romanzo scritto da Elissa Sussman. Regé-Jean Page, dopo il successo internazionale ottenuto con Bridgerton, ritornerà sul set di una serie televisiva in occasione di Funny You Should Ask, un progetto tratto dal romanzo scritto da Elissa Sussman. Apple ha annunciato lo sviluppo dello show che verrà prodotto anche dall'ex star di Bridgerton e da Emily Brown tramite la loro A Mighty Stranger Production, in collaborazione con Tomorrow Studios. Cosa racconta Funny You Should Ask La sceneggiatura della serie Funny You Should Ask verrà scritta da Rachel Alter. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Regé-Jean Page sarà protagonista e produttore della serie Funny You Should Ask

In questa notizia si parla di: regé - jean - page - funny

Bridgerton: la incredibile storia di regé-jean page e phoebe dynevor in un dramma britannico poco conosciuto - Scopriremo insieme la straordinaria ascesa di Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, due talenti britannici il cui percorso ha attraversato ruoli minori fino a conquistare il cuore del pubblico internazionale con Bridgerton.