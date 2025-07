Centro estivo nel mirino dei ladri Rubata la piscina per bimbi disabili

Un gesto ignobile che scuote la comunità: nel cuore della Bolognina, un furto crudele ha privato i bambini con disabilità di una piscina gonfiabile fondamentale per le loro attività ludico-pedagogiche. Un atto che mette alla prova il senso di solidarietà e invita a riflettere sull’importanza di tutelare i più fragili. È ora di reagire e rafforzare il nostro impegno per un futuro più inclusivo e sicuro.

Scavalca un cancello per rubare una piscina gonfiabile destinata ad attività ludico-pedagogiche per bambini con disabilità. È una notizia che provoca sdegno e rabbia quella che arriva dal centro estivo della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in via Lombardi, nel cuore della Bolognina. Un furto che colpisce i cittadini più piccoli e fragili: i bambini con disabilità fisiche o psicologiche, a cui è stata sottratta una piscina che serviva per svolgere e trascorrere momenti ricreativi ed educativi di gruppo. Attività per ora sospese, visto che il 29 giugno scorso, di domenica, la vasca gonfiabile è stata svuotata, arrotolata e portata via da un uomo, ripreso dalle videocamere di sorveglianza della parrocchia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro estivo nel mirino dei ladri. Rubata la piscina per bimbi disabili

