Le sfide di Forza Italia | Infrastrutture e industria Sforzo in più dalla Regione

Forza Italia si distingue non solo per la critica, ma per un impegno concreto nel governo regionale dell’Emilia-Romagna. Con un programma ambizioso e proposte chiare, il partito si propone di affrontare sfide cruciali come infrastrutture e industria, puntando a un vero cambiamento. La consigliera Valentina Castaldini traccia l’identikit di un movimento che guarda avanti, pronto a fare la differenza e a portare riforme significative.

Forza Italia ha già un programma elettorale. Ma non da opposizione, di governo. Perché " noi siamo un partito che non sta fra i banchi della minoranza solo per criticare la giunta regionale, ma anche per fare proposte concrete. Di riforme, di cambiamento. Perché non è vero che in Emilia-Romagna va tutto bene". La consigliera regionale azzurra Valentina Castaldini raccoglie il testimone dal capogruppo Pietro Vignali e tratteggia l’identikit dell’impegno forzista racchiuso in un volumetto distribuito alla platea. Il partito sta facendo un tour nelle varie province per spiegare la visione "alternativa a questo governo regionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le sfide di Forza Italia: "Infrastrutture e industria. Sforzo in più dalla Regione"

In questa notizia si parla di: forza - italia - sfide - infrastrutture

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

#Forza Italia, Tantillo nuovo coordinatore dei giovani in Sicilia. Vai su Facebook

Le sfide di Forza Italia: Infrastrutture e industria. Sforzo in più dalla Regione; Stati Generali dell’Energia 2025: transizione, nucleare e mercato unico al centro del dibattito; Tritto (Forza Italia): La sfida delle infrastrutture per Ravenna.

Stati generali del turismo di Forza Italia: al centro AI e sostenibilità - Roma ha ospitato gli Stati generali del turismo organizzati da Forza Italia, un appuntamento alla prima edizione ... Come scrive msn.com

Visita di Antonio Tajani a Camerino per l’evento di Forza Italia sulle sfide del territorio - Antonio Tajani di Forza Italia sarà a Camerino il 4 luglio 2025 per un evento sull’economia, infrastrutture, transizione ecologica e politiche territoriali nelle Marche con esponenti locali e regional ... Riporta gaeta.it