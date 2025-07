Riccardo Magi fantasma alla Camera? Sospeso e punito anche da sinistra

Riccardo Magi, deputato di +Europa, si è guadagnato una sospensione dalle attività parlamentari dopo aver trasformato l’aula in un teatro di scherzi durante il voto sul premier-time. La sua scelta di travestirsi da fantasma, con tanto di telo bianco, ha suscitato reazioni contrastanti, anche da parte di forze di sinistra. Un episodio che mette in discussione il rispetto e la serietà della sede parlamentare, ma che, soprattutto, ci invita a riflettere sul limite tra protesta e rispetto istituzionale.

Talmente un " fantasma " da sparire per davvero da Montecitorio, ma stavolta per "squalifica". Riccardo Magi, deputato di +Europa, paga con due giornate di interdizione dai lavori parlamentari la "carnevalata" imbastita in aula alla Camera lo scorso 14 maggio, quando durante il premier-time con Giorgia Meloni presente e "dialogante" con le forze di maggioranza e opposizione aveva pensato bene di travestirsi da spettro, mettendosi un telo bianco a coprirsi capo e spalle, per lamentare in maniera eclatante il silenzio del governo sui quesiti referendari che si sarebbero tenuti qualche giorno dopo, l' 8 e 9 giugno scorso (che per la cronaca finirono con il quorum lontanissimo dal raggiungimento, come ampiamente previsto: una sonora battuta d'arresto per la sinistra).