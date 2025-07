Paolo Bertolucci | Pensare che in telecronaca tifiamo contro Sinner è folle A Elena non dico nulla

Durante una recente intervista a Fanpage, Paolo Bertolucci ha condiviso il suo punto di vista su Sinner, le sue condizioni e le polemiche legate alla telecronaca con Elena Pero. Tra critiche e supporto, l’ex tennista ha offerto uno sguardo più approfondito sul mondo del commento sportivo e sulle sfide di Sinner. Scopriamo insieme cosa ha detto Bertolucci e come si inseriscono queste parole nel contesto attuale del tennis italiano. Continua a leggere.

Paolo Bertolucci ai microfoni di Fanpage ha parlato delle condizioni di Sinner dopo il problema al gomito soffermandosi anche sulle critiche piovute per la telecronaca in coppia con Elena Pero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

