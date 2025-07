Comune ora spuntano 346 milioni | Più fondi per welfare e personale Maltempo da inserire nel bilancio

Il Comune annuncia un incremento di 346 milioni di euro nel bilancio 2025-2027, destinati a rafforzare il welfare e far fronte alle emergenze legate al maltempo, come quella di domenica scorsa. Con una diminuzione degli introiti derivanti dalle multe, l’amministrazione si impegna a trovare risorse aggiuntive per garantire servizi essenziali. Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, presenta una manovra strategica: un passo deciso verso una gestione più sostenibile e attenta alle sfide future.

PiĂą soldi per le politiche sociali. Meno introiti previsti dalle multe. E un grido d’allarme sui fondi da reperire per far fronte alle sempre piĂą frequenti emergenze maltempo, come quella di domenica. L’assessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte presenta in Commissione la manovra di assestamento di bilancio 2025-2027 e sottolinea che complessivamente le spese correnti aumenteranno di 346 milioni di euro, una cifra sostenuta dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Insomma, si registra il segno "piĂą" nel calcolo della differenza tra le entrate e le spese del Comune. "La nostra è una gestione prudente ma coraggiosa", risponde l’assessore a chi gli fa notare che l’amministrazione meneghina critica spesso il Governo per i tagli, ma alla fine le risorse, anche aggiuntive, Milano le ha. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comune, ora spuntano 346 milioni: "PiĂą fondi per welfare e personale. Maltempo da inserire nel bilancio"

In questa notizia si parla di: bilancio - milioni - fondi - maltempo

Emilbanca approva il bilancio consuntivo, nel 2024 utili per 60 milioni - L'anno 2024 segna un importante traguardo per Emil Banca, che ha approvato all'unanimitĂ il bilancio consuntivo con un utile di oltre 60 milioni di euro.

? “Il maltempo in città ha colpito un centinaio di alberi: alcuni sono caduti mentre altri sono stati danneggiati” afferma Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo, traccia un primo bilancio dei danni deriv Vai su Facebook

Comune, ora spuntano 346 milioni: PiĂą fondi per welfare e personale. Maltempo da inserire nel bilancio; Finale, variazione di bilancio da tre milioni di euro; Maltempo: vertice tra Regione, Province e Enti locali.

Comune, ora spuntano 346 milioni: "Più fondi per welfare e personale. Maltempo da inserire nel bilancio" - E un grido d’allarme sui fondi da reperire per far fronte alle sempre più frequenti emergenze maltempo ... Si legge su ilgiorno.it

Bilancio, c’è un tesoretto da 346 milioni nelle casse comunali: più fondi per Atm e Welfare - La manovra dopo i risparmi e gli incassi maggiori da Irpef e Tari. milano.repubblica.it scrive