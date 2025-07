Chelsea in finale al nuovo Mondiale per Club FIFA | battuto il Fluminense 2-0 con doppietta di Joao Pedro

Il Chelsea si qualifica con orgoglio alla finale del nuovo Mondiale per Club FIFA, sorprendendo tutti con una vittoria netta contro il Fluminense. La squadra di Enzo Maresca, trascinata dall’ispirazione di Joao Pedro, ha dimostrato carattere e talento, superando gli avversari con due splendidi gol. Ora, i Blues sono pronti a scrivere un’altra pagina di storia. La sfida finale promette spettacolo e emozioni indimenticabili, un confronto che farà sognare i tifosi di tutto il mondo.

Il Chelsea è la prima squadra finalista della nuova edizione del Mondiale per Club FIFA. La formazione allenata da Enzo Maresca ha superato il Fluminense per 2-0 nella semifinale disputata al MetLife Stadium di New York, grazie a una straordinaria doppietta firmata da Joao Pedro. L'ex attaccante ha incantato con due gol da manuale: il primo al 18?, con un tiro a giro di grande precisione, e il secondo al 56?, con una conclusione potente dal limite dell'area. I brasiliani del Fluminense hanno provato a reagire con Arias, sfiorando il pareggio, e si sono visti prima assegnare e poi revocare un rigore per un presunto fallo di mano di Chalobah.

