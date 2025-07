Traffico Roma del 09-07-2025 ore 07 | 30

Se viaggiate questa mattina a Roma, preparatevi a lunghe attese: traffico intenso su molte arterie principali, con code e rallentamenti tra Casilina, il raccordo e l’area dello stadio Olimpico. La situazione richiede pazienza e attenzione, soprattutto nelle zone più congestionate. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per gestire al meglio il vostro spostamento. È importante pianificare con anticipo per evitare ulteriori disagi.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra via Filippo Fiorentini è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Incidente sul Raccordo, scontro tra due motociclisti: code e traffico.

Camion ribaltato sul Raccordo Anulare di Roma: traffico bloccato - Mattinata da incubo sul Grande Raccordo Anulare di Roma: un camion si è ribaltato all'altezza dell'uscita per Torre Angela, paralizzando la circolazione in carreggiata esterna.

Incidente sul raccordo anulare di Roma: traffico in tilt e attimi di panico - Il tir, ribaltandosi, ha anche perso gran parte del materiale che stava trasportando, ovvero bottiglie di plastica.