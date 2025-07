Salento attesa di sei ore in ambulanza | Fermato sotto il sole cocente

Nel cuore del Salento, un'odissea sotto il sole cocente: sei ore in ambulanza senza informazioni e poca empatia. La testimonianza di una donna rivela un episodio che mette in luce le criticità del sistema sanitario e l’urgenza di cambiare. Un racconto che ci invita a riflettere su come possa essere difficile per chi si trova in emergenza. Continua a leggere per scoprire cosa è successo e quali sono le implicazioni di questa esperienza.

«Poco empatia in reparto e nessuna informazione per diverse ore sulle condizioni di mio fratello». Parte da qui il racconto di una donna sull'odissea in ambulanza, durata oltre 6 ore.

Salento, attesa di sei ore in ambulanza: «Fermato sotto il sole cocente».

Salento, attesa di sei ore in ambulanza: «Fermato sotto il sole cocente» - «Poco empatia in reparto e nessuna informazione per diverse ore sulle condizioni di mio fratello». Secondo quotidianodipuglia.it

